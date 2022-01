Sevilha quis adiar jogo, mas pedido foi negado: "Sensato e justo seria procurar outra data"

Sevilha interpôs um recurso junto da Comissão de Recursos da Federação Espanhola de Futebol para adiar a retoma do jogo com o Bétis, mas o apelo foi negado e a retoma da partida dos oitavos de final da Taça do Rei vai mesmo avançar hoje, apesar do desagrado do clube

O Sevilha informou, através de comunicado, que tentou adiar a retoma do jogo com o Bétis (1-1), que ontem foi suspenso aos 39 minutos devido ao arremesso de um objeto metálico na direção de Joan Jordán, mas que a Comissão de Recursos da Federação Espanhola de Futebol negou o pedido e que o clube irá a jogo, apesar de repudiar a decisão.

"Consideramos que o sensato e justo, segundo o que deve ser uma competição desportiva, seria encontrar uma data posterior em que, pelo menos, o jogador que sofreu a agressão pudesse jogar", lamentou o clube orientado por Julen Lopetegui na nota publicada, explicando que Jordán ainda se encontra indisponível por estar "sob vigilância por prescrição médica".

O Sevilha explicou que, apesar de discordar da decisão, irá cumprir a decisão dos órgãos disciplinares "por respeito pela competição da Taça do Rei, pela cidade de Sevilha e pelos próprios valores" e voltou a solicitou "o maior respeito e um clima de absoluta normalidade" aos envolvidos na realização da partida dos oitavos de final que, tal como decretado, vai mesmo ter lugar hoje às 16h00, no Estádio Benito Villamarín, à porta fechada.