Sevilha quer Martial e fez oferta ao Manchester United

Equipa espanhola ofereceu pagar metade do salário do jogador ao United.

Pouco utilizado no Manchester United ao longo desta temporada, o avançado Anthony Martial pode deixar o clube inglês nas próximas semanas. E o primeiro pretendente para receber o jogador francês já fez uma oferta aos red devils: o Sevilha.

A equipa espanhola propôs pagar 50% do salário do jogador por um empréstimo até o final da época, ou seja, até junho de 2022. De acordo com a Sky Sports, o avançado de 26 anos recebe cerca de oito milhões de euros líquidos por ano , então o Sevilha oferece pagar metade deste valor.

Martial fez apenas dez jogos nesta temporada e marcou um golo. Não vinha a ser muito utilizado pelo treinador anterior, Ole Gunnar Solskaer, e continuou pouco acionado pelo atual, Ralf Rangnick. Nem sequer foi convocado para o jogo com o Newcastle desta segunda-feira.