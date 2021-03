Sevilha pretende renovar com uma das grandes promessas e falam em cláusula milionária

Extremo encontra-se cedido pelo Sevilha ao Eibar.

Bryan Gil, de 20 anos, é uma das maiores promessas do futebol espanhol, tendo-se estreado pela seleção A no empate frente à Grécia, a 25 de março, em jogo a contar para a qualificação para o Mundial de 2022.

Cedido pelo Sevilha ao Eibar, a formação comandada por Julen Lopetegui já "esfrega as mãos", segundo o As, para a próxima temporada, seja como "reforço" ou como possível venda.

De acordo com o diário desportivo espanhol, o Sevilha já negoceia com os representantes do extremo para a ampliação do contrato, que neste momento é válido até 2023 e com cláusula de rescisão fixada nos 50 milhões de euros.

Ainda segundo as mesmas informações, o objetivo do emblema rojiblanco é prolongar o vínculo pelo menos até 2025 e aumentar a cláusula para os 100 milhões de euros, ou mesmo 150, se possível.

"Se Deus quiser, será um jogador importante no Sevilha da próxima época", havia afirmado recentemente Julen Lopetegui.