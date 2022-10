Sevilha prestes a despedir Lopetegui: eis os dois nomes apontados ao lugar

Andaluzes têm menos pontos (cinco) do que jogos (sete) no campeonato. Marcelo Gallardo e Jorge Sampaoli apontados ao banco do Sánchez-Pizjuán

Julen Lopetegui parece ter os dias contados no Sevilha. O antigo treinador do FC Porto não evitou mais um resultado negativo e a direção do clube andaluz tem o despedimento praticamente alinhavado.

De acordo com o AS, depois da derrota caseira com o Atlético de Madrid, por 0-2, os responsáveis do clube entendem que a saída é a única maneira de inverter a situação da equipa, que leva um ponto na Champions e cinco na Liga, após sete jornadas.

Segundo o mesmo jornal, há já dois candidatos mais bem posicionados: Marcelo Gallardo, atual técnico do River Plate, e Jorge Sampaoli, que está sem clube e que orientou o Sevilha na temporada 2016/2017.