Sevilha já conquistou o coração de Corona: "Espero ficar muitos anos aqui"

Extremo deixou o FC Porto em janeiro e garante que jogar na La Liga é um sonho realizado

Tecatito Corona cumpriu os primeiros seis meses no Sevilha, após ter deixado o FC Porto em janeiro, e não podia estar mais feliz com a experiência. O extremo mexicano garantiu este domingo que jogar na La Liga é um "sonho" realizado e que planeia ficar no clube durante "muitos anos".

"Estou muito feliz e muito contente de ter conseguido este objetivo. O meu objetivo principal era jogar na Espanha, é um sonho. Sinto-me bem, os primeiros seis meses foram bons, aprendi um pouco e adaptei-me muito bem à cidade. Espero ficar muitos anos aqui", admitiu num evento de gaming da La Liga.

Corona registou dois golos e quatro assistências em 22 jogos realizados esta época no Sevilha e o internacional mexicano revelou que já tem um objetivo em mente para 2022/23: duplicar esses números.

"Os meus objetivos são muito claros. Quero duplicar o que fiz nos últimos seis meses. Fazer mais golos, ajudar a equipa a ter melhores números. Se cada um ajudar, no final atingiremos grandes coisas. O meu objetivo é continuar a ser feliz aqui, é assim que se conseguem as coisas", apontou.

O Mundial do Catar também foi abordado por Corona, que admitiu estar entusiasmado para marcar presença na competição e mostrou-se confiante numa boa prestação do México.

"Acredito que vamos ter uma boa prestação. Cada vez mais me convenço de que vamos fazer grandes coisas. Todos os dias sonho com o primeiro jogo do Mundial. Vamos tentar começar com o pé direito e depois ver a partir daí", concluiu Tecatito.