Sevilha goleia na Taça do Rei e Raúl de Tomás marca na estreia pelo Espanhol

O Sevilha apurou-se este domingo para a terceira eliminatória da Taça do Rei de Espanha, com uma goleada, enquanto o Espanhol também assegurou a continuidade na prova, com a ajuda do ex-Benfica Raúl de Tomás.

O Sevilha, comandado por Julen Lopetegui, foi vencer por 5-0 ao campo do Escobedo, do quarto escalão, com destaque para os golos de dois jogadores que passaram pelo futebol português.

Nolito (ex-Benfica) fez o segundo golo da sua equipa, aos 38 minutos, e Óliver Torres (ex-FC Porto) fechou a contagem, aos 90+1, num encontro em que Rony Lopes foi lançado na partida aos 68.

Raúl de Tomás, transferido na última semana do Benfica para o Espanhol, marcou na estreia pela equipa de Barcelona, no triunfo por 2-0 no terreno do San Sebastián de los Reyes, do terceiro escalão. O avançado entrou aos 61 minutos no jogo e fez resultado final aos 85.

Com Paulo Oliveira a titular, o Eibar foi vencer ao campo do Cacereno (quarta divisão), por 2-1, enquanto o Levante apanhou um valente susto frente ao Jaén, igualmente do quarto escalão.

Com Hernâni a titular e fazer a assistência no primeiro golo da sua equipa, o emblema da zona de Valência necessitou das grandes penalidades para seguir em frente na prova (5-4), depois do 1-1 registado no tempo regulamentar e no prolongamento. O médio montenegrino Vukcevic (ex-Braga) foi um dos dois jogadores expulsos na formação primodivisonária.