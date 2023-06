Sevilha exerce opção e contrata defesa francês Badé até 2027

Jogador de 23 anos estava cedido pelo franceses do Rennes.

O Sevilha anunciou esta terça-feira ter acionado a opção de compra do passe do futebolista francês Loic Badé, de 23 anos, que na época que agora termina alinhou no clube por empréstimo dos franceses do Rennes.

Em comunicado, o Sevilha, que recentemente venceu a sua sétima Liga Europa, refere que o central assinou contrato até junho de 2027.

"Badé chegou à nossa equipa vindo do Nottingham Forest, clube ao qual estava emprestado e no qual não fez qualquer jogo na primeira metade da época. Rapidamente, conseguiu afirmar-se na equipa, primeiro com o treinador Jorge Sampaoli, e posteriormente com José Luis Mendilibar", referem os sevilhanos.

Ao serviço do Sevilha, Badé, que está convocado para o Euro sub-21, disputou 27 jogos, e marcou dois golos.