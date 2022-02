Sevilha empata em Pamplona e falha aproximação ao Real Madrid

Os sevilhanos chegam aos 47 pontos, a três dos merengues, que no domingo vão receber o Granada.

O Sevilha, atual segundo na Liga espanhola, falhou a aproximação ao líder Real Madrid, ao empatar sem golos em Pamplona, com o Osasuna, em jogo da 23.ª jornada do campeonato.

O guarda-redes do Osasuna Sérgio Herrera foi o herói da partida, ao defender uma grande penalidade ao croata Ivan Rakitic, já quando o relógio assinalava 90+2 minutos.

No ataque do Sevilha, estreou-se o francês Martial, que acabou por fazer um jogo perfeitamente apagado, já que a equipa navarra esteve impecável em termos de esquema defensivo, só vacilando um pouco aquando da arrancada final dos sevilhanos.

Também este sábado, em partida que opôs duas equipas do meio da tabela, o Celta de Vigo derrotou o Rayo Vallecano por 2-0, com ambos os golos marcados por Brais Méndez, aos 12 e 80 minutos.

O luso Kevin Rodrigues jogou a titular no Rayo, como lateral esquerdo, enquanto Bebé não saiu do banco.

Em jogo com equipas envolvidas pela fuga aos últimos lugares, o Elche superou o Alavés por 3-1 e o Maiorca ganhou ao Cádiz por 2-1.

Nos quatro últimos lugares estão agora Maiorca (23), Cádiz (18), Alavés (17) e Levante (11).

O campeonato espanhol prossegue no domingo, com o embate entre Barcelona e Atlético de Madrid no programa, além do Real Madrid ao Granada.