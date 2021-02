Sevilha de Lopetegui bate Almeria de José Gomes e está nas "meias" da Taça do Rei

Triunfo pela margem mínima sobre o clube do segundo escalão do futebol espanhol.

O Almeria, da II divisão do futebol espanhol, treinado pelo português José Gomes, falhou esta terça-feira o acesso às meias-finais da Taça do Rei, após perder, em casa, 1-0 com o Sevilha.

Aos 67 minutos, o argentino Lucas Ocampos desviou, de cabeça, um cruzamento na direita de Joan Jordan, consumando com esse golo solitário a supremacia global da equipa de Julen Lopetegui.

José Gomes ainda apostou nos médios portugueses João Carvalho e Samuel Costa, que entraram aos 76, porém o resultado não se alterou.

O Almeria, que chegou às meias-finais da competição em 2010/11, partilha com o Espanyol de Barcelona o segundo lugar no campeonato secundário, a três pontos do líder Maiorca, mas com menos um jogo do que os rivais.

O Sevilha é quarto da liga principal, a um ponto de Barcelona e Real Madrid, que estão a 10 do líder Atlético de Madrid.

Na quarta-feira, disputam-se os jogos Granada-Barcelona e Levante-Villarreal, com os "quartos" a ficarem completos na quinta-feira com o Bétis-Athletic Bilbau.