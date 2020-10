Sevilha de Julen Lopetegui adquire internacional holandês Rekik

Defesa do Hertha de Berlim ruma ao emblema andaluz e assina um contrato com duração até 2025

O Sevilha anunciou, esta segunda-feira, a contratação do internacional holandês Karim Rekik aos alemães do Hertha Berlim, reforçando o plantel do atual quinto classificado da Liga espanhola, com uma ligação até 2025.

Em comunicado, a equipa orientada pelo ex-FC Porto Julen Lopetegui revela o negócio da transferência do atleta, que vai representar o oitavo clube na carreira, após passagens por Feyenoord (Países Baixos), Manchester City, Blackburn e Portsmouth (Inglaterra), PSV (Países Baixos), Marselha (França) e o Hertha Berlim, que deixa após três temporadas.

Karim Rekik, 25 anos, representou os Países Baixos em todos os escalões de formação, tendo participado em quatro jogos pela seleção principal, um em 2014 e três em 2017.

Trata-se do segundo reforço do Sevilha anunciado esta segunda-feira, depois da oficialização da contratação de Oussama Idrissi, médio de 24 anos, oriundo do AZ Alkmaar.