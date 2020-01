Sevilha de Daniel Carriço empata e pode ser apanhado pelo Atlético de Madrid

Oliver Torres discute um lance com Ander Capa, autor do golo dos bascos

Julen Lopetegui deixou central português no balneário no intervalo da receção ao Atlético de Bilbau. Jesús Navas fez o jogo 500 pelos andaluzes.

O Sevilha, de Julen Lopetegui, empatou esta sexta-feira em casa com o Atlético de Bilbau (1-1), em jogo da 19.ª jornada da I Liga espanhola, podendo ser apanhado no terceiro lugar pelo Atlético de Madrid, que recebe o Levante, no sábado.

Os bascos adiantaram-se no marcador aos 15', por intermédio do defesa Ander Capa, e, apesar da reação da formação da casa, orientada por Julen Lopetegui a vantagem de um golo manteve-se até ao intervalo, levando o antigo treinador do FC Porto a mexer cedo na equipa.

No arranque para o segundo tempo, o internacional português Daniel Carriço, que tinha visto um cartão amarelo aos 31', deu lugar a Sergio Escudero e o ex-portista Óliver Torres saiu para a entrada do avançado holandês Luuk de Jong.

O esforço do Sevilha pela busca do golo surtiu efeito aos 60', com Unai Núñez a fazer um autogolo após um cruzamento do atacante argentino Lucas Ocampos. Os andaluzes ainda tentaram chegar à vitória, mas o apito final do árbitro chegou com o empate a uma bola, resultado que faz perigar o terceiro lugar do Sevilha, que conta agora com 35 pontos em 19 jornadas e pode ser apanhado pelo Atlético de Madrid, de João Félix.

Além disso, o Sevilha pode também ver fugir o Barcelona (39 pontos) e o Real Madrid (37 pontos), que jogam no sábado contra o Espanhol e o Getafe, respetivamente. A partida disputada no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán marcou o jogo número 500 do internacional espanhol Jesús Navas com a camisola dos andaluzes.