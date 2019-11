Sevilha aproveita deslize do Atlético de Madrid e é terceiro em Espanha

Vitória da equipa de Lopetegui no terreno do Valladolid permite isolar-se na terceiro posição

O Sevilha aproveitou o deslize do Atlético Madrid e isolou-se hoje no terceiro lugar da Liga espanhola, após vencer no terreno do Valladolid, por 1-0, no encontro que encerrou a 14.ª jornada da prova.

Sem o defesa português Daniel Carriço, lesionado, a equipa de Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, chegou ao triunfo graças um golo do argentino Ever Banega, de grande penalidade, aos 13 minutos. Já perto do fim, aos 90+1, o também argentino Ocampos foi expulso, mas o Sevilha manteve a vantagem.

Com este resultado, o Sevilha passou a estar sozinho no terceiro lugar, com 27 pontos, mais dois do que o Atlético Madrid, que no sábado empatou no terreno do Granada (1-1), e manteve-se a um de FC Barcelona e Real Madrid, embora tenha mais um jogo disputado.

Com o central Paulo Oliveira a titular, o Eibar foi derrotado em casa pelo Alavés, por 2-0, com um bis de Joselu, enquanto Antunes foi suplente não utilizado no empate (1-1) do Getafe no campo do Espanyol.

Destaque ainda para o triunfo do Athletic Bilbau no campo do Osasuna (2-1), que manteve a formação basca no quinto lugar da prova, e para o 'bis' de Aspas na vitória do Celta no terreno do Villarreal, apenas a terceira do emblema de Vigo esta época.