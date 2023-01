Sevilha anuncia dois reforços por empréstimo até final da época

O emblema de Sevilha não esclareceu os contornos dos empréstimos para lá da sua duração, até final da temporada, como a inclusão ou omissão de cláusulas de compra dos passes.

O extremo espanhol Bryan Gil e o médio senegalês Pape Gueye vão jogar por empréstimo no Sevilha, o primeiro cedido pelo Tottenham e o segundo pelo Marselha, anunciou esta segunda-feira o 13.º classificado da Liga espanhola.

Bryan Gil, de 21 anos e já quatro vezes internacional por Espanha, regressa ao clube em que se formou após novo período sem convencer no Tottenham, que já na temporada anterior o tinha emprestado, nesse caso ao Valência, e volta a ceder após apenas 11 jogos esta época.

Já Gueye esteve no Mundial'2022, no Catar, ao serviço do Senegal, por quem venceu a Taça das Nações Africanas, apresentando mais experiência aos 24 anos, contando com 100 jogos pelo Marselha, 19 dos quais já em 2022/23. De resto, nos andaluzes, vai reencontrar o treinador Jorge Sampaoli, que o orientou no clube francês.

Estes nomes reforçam o lote de opções à disposição do técnico, cuja equipa segue em prova na Liga Europa mas já foi eliminada na Taça do Rei e, na Liga espanhola, está abaixo do esperado, em 13.º, a oito pontos dos lugares de acesso às competições europeias.