Sétima Champions do Real foi há 25 anos: "Marquei o golo mais importante da história"

Clube colocou fim à seca que durava 32 anos. Depois da vitória em Amesterdão, merengues conquistaram mais sete Orelhudas

Sendo recordista da maior prova de clubes da Europa, com 14 títulos, o Real Madrid passou por uma fase muito complicada no que à Liga dos Campeões diz respeito. Os merengues ficaram mais de três décadas sem conquistar o título e o fim da seca faz, este sábado, 25 anos.

Na Amsterdam Arena, o Real Madrid bateu a Juventus, por 1-0, e conquistou a primeira Liga dos Campeões desde a década de 60, a sétima no total. Predrag Mijatović foi o herói de serviço, com um golo marcado na segunda parte. Um quarto de século depois, o antigo avançado destaca a importância do momento.

Leia também Área J Famosos divertem-se no concerto dos Coldplay, mas há duas presenças polémicas Se, no caso de Vanessa Oliveira e de Sérgio Conceição, a presença foi vista com curiosidade por parte dos fãs, no caso dos jogadores do Sporting foi diferente

"Já pensei nisso, ainda penso nisso e tenho a certeza que vou pensar nisso até morrer. Para mim, é o golo mais importante. Hoje, passados 25 anos, falando sobre ele e olhando para as fotografias desse dia, percebe-se que pode ser o golo mais importante da história do Real Madrid. Ou um dos mais importantes. O golo, a sétima e tudo o que vivemos, tudo o que significou para a história do clube. Acho que é disso que podemos falar, do golo mais importante da história do clube", atirou, em entrevista à Marca.