Sete novas regras entram em vigor no futebol: confira quais

Regras colocadas em vigor pela International Football Association Board (IFAB)

Tal como há algum tempo vinha a ser noticiado, a International Football Association Board (IFAB) colocou em vigor neste mês de julho algumas novas regras, que irão trazer várias mudanças no futebol.

Pois bem, são sete as mudanças aplicadas, de acordo com o UOL Esporte:

- Os guarda-redes deverão ficar em cima da linha de baliza nos penáltis, frente a frente com quem for bater a grande penalidade, sem agir de forma a desconcentrar ou distrair o adversário, não sendo permitido também tocar nos ferros nem na redes;

- Tempo desperdiçado durante os festejos dos golos será considerado pelos árbitros no momento de decidir o tempo de compensação;

- Caso o árbitro não consiga identificar algum membro da equipa técnica ou jogador no banco de suplentes que tenha cometido uma infração, o cartão deverá ser mostrado ao treinador principal;

- Caso um jogador ou membro da equipa técnica da equipa que marcar um golo esteja dentro de campo e interfira diretamente na jogada, o golo deverá ser anulado e a partida retomada com uma falta no local onde esse elemento estava. Caso não haja interferência no lance, o golo será validado. No caso dessa "invasão" ser de um jogador ou membro da equipa técnica da equipa que sofreu o golo, o mesmo também será validado;

- Qualquer atacante que esteja em fora de jogo e receba uma bola de um adversário que tinha "total controlo" dela, estará "em jogo". O único caso no qual isso não será aplicado será quando um guarda-redes defender um remate adversário e a bola for parar a um jogador em fora de jogo. Neste caso, o lance deverá ser anulado. Caso a arbitragem considere que o defesa que tocou na bola não tinha total controlo dela no momento em que acabou por assistir o adversário, o impedimento também deverá ser marcado;

- O árbitro só deve expulsar um jogador que cometeu um penálti caso ele não tenha tentado disputar a bola em qualquer momento;

- O árbitro assistente de reserva poderá participar das comunicações entre os membros da equipa de arbitragem. Antes, a regra previa que apenas o árbitro, os assistentes, o quarto árbitro e os árbitros assistentes adicionais podiam fazê-lo.