Mauricio Pochettino, treinador do PSG

Jornal L'Équipe revela aqueles que não estarão nos planos do emblema parisiense.

Com 36 jogadores à disposição de Mauricio Pochettino, o PSG estará a preparar uma "limpeza" no balneário, de acordo com o L'Équipe.

Ainda segundo o diário desportivo francês, sete jogadores estarão mesmo na porta de saída do emblema parisiense. Confira a lista:

Sergio Rico

Abdou Diallo

Kurzawa

Colin Dagba

Junior Dina Ebimbe

Rafinha

Mauro Icardi​​​​​​​