A Sérvia deixou fugir dois pontos em Dublin, frente à República da Irlanda, ao empatar 1-1, e, desse modo, Portugal, que mais cedo bateu o Azerbaijão por 3-0, agarrou-se à liderança isolada do Grupo A de qualificação para o Mundial'2022. Mas esse não foi o único motivo de lamento do lado sérvio: o empate irlandês surgiu já aos 86', num autogolo, no mínimo, caricato. Há que ver para crer.