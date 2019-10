Sérvia vence o Paraguai no último minuto

Adversária de Portugal na corrida ao Euro2020 esteve em vantagem numérica desde o minuto 53 e só no último suspiro do jogo conseguiu vencer o encontro particular com o Paraguai.

A seleção da Sérvia, adversária de Portugal no grupo B de qualificação para a fase final do Euro2020, venceu, esta quinta-feira, na receção ao Paraguai por 1-0, em jogo de caráter particular. O único golo da partida foi marcado pelo avançado Aleksandar Mitrovic, dos ingleses do Fulham, ao minuto 90.

A seleção sul-americana jogou com menos uma unidade desde o minuto 53, quando o árbitro expulsou o médio Miguel Almirou, que no Newcastle, da Premier League.

A Sérvia é atual terceira classificada do grupo B de apuramento para a fase final do Euro2020, com sete pontos, grupo liderado pela Ucrânia, com 13 pontos, seguida de Portugal, que tem menos um jogo, com oito. O Luxemburgo e a Lituânia ocupam as quarta e quinta posições, com quatro e um ponto apenas, respetivamente.