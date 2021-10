Metz e Saint-Étienne empataram este sábado, 1-1, em jogo da 12.ª jornada da Liga francesa. Mas o que mais chamou a atenção foi mesmo este golaço de Wahbi Khazri, do St. Étienne, a 68 metros da baliza, empatando a partida e fechando assim as contas do marcador. Ora veja, no "tweet" abaixo: