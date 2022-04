Série negra do Veneza, de Nani, origina despedimento do treinador

Paolo Zanetti foi demitido do cargo de treinador do Veneza

Paolo Zanetti será sucedido, por causa de oito derrotas seguidas, pelo interino Andrea Soncin até ao final da temporada italiana

O Veneza anunciou, esta quarta-feira, o despedimento do treinador Paolo Zanetti, numa altura em que faltam apenas cinco jogos por disputar no principal campeonato italiano, após oito derrotas consecutivas que colocaram a equipa no último lugar da classificação.

"O Veneza anuncia que Paolo Zanetti foi dispensado das suas funções como treinador da primeira equipa", refere o clube em comunicado, lembrando também que o técnico orientou a equipa na "promoção histórica" à primeira divisão italiana, na época passada.

O clube italiano, onde atua o português Nani, anunciou também que Andrea Soncin vai assumir o cargo no que resta da temporada, uma escolha que o presidente Duncan Niederauer acredita ser a mais acertada.

"Para os restantes cinco jogos, pedimos a Andrea Soncin que liderasse a equipa. Andrea conhece muito bem o clube e os jogadores, e na nossa opinião, fez um excelente trabalho com a equipa primavera [sub-19] esta época", afirmou.

A formação do norte de Itália tem 22 pontos em 33 jornadas e vê-se assim na zona de despromoção, após perder os últimos oito jogos com Atalanta, Fiorentina, Udinese, Spezia, Sampdoria, Lazio, Sassuolo e Verona, tendo o segundo pior ataque da competição (27 golos marcados) e a segunda pior defesa (61 golos sofridos).

A equipa do Veneza vai deslocar-se a Turim, para defrontar a Juventus, em 01 de maio, na próxima jornada do principal campeonato italiano.