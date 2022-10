Serie A: Milan e Lázio perdem e são ultrapassados pela Atalanta

Segundo lugar do campeonato italiano tem novo dono.

Milan e Lázio perderam este domingo com Torino (2-1) e Salernitana (3-1), respetivamente, na 12.ª jornada da liga italiana de futebol, liderada pelo Nápoles, e foram ultrapassados pela Atalanta, atual segunda, que venceu o Empoli (2-0).

O campeão Milan teve uma primeira parte para esquecer, de total desacerto na finalização, com o português Rafael Leão incluído, e chegou ao intervalo a perder por 2-0, com falhas defensivos em ambos os golos do Torino.

O primeiro golo do Torino foi marcado pelo central costa-marfinense Kolfi Djidji, aos 35 minutos, com um cabeceamento sem tirar os pés do relvado na sequência de um livre, entre os centrais milaneses, sem hipótese de defesa para o guarda-redes sérvio Vanja Milinkovic-Savic.

O Torino aumentou a vantagem dois minutos volvidos pelo russo Aleksey Miranchuk, aos 37, com um remate cruzado e com pouco ângulo, entre vários defesas contrários, a "fugir" do guarda-redes do AC Milan para o poste mais longe.

Na segunda parte, o Milan surgiu com três mudanças no onze, incluindo Rafael Leão, que tinha sido um dos mais rematadores nos primeiros 45 minutos, e o golo surgiu pelo brasileiro Junior Messias, aos 67 minutos, no aproveitamento de um desentendimento entre o Milinkovic-Savic e Alessandro Buongiorno.

O resultado não se alterou e o AC Milan caiu do segundo para o terceiro lugar, com 26 pontos, a seis do líder Nápoles, e foi ultrapassado pela Atalanta, que segue na segunda posição, com 27.

A Lázio também perdeu por 3-1 na receção ao Salernitana e perdeu uma posição na tabela classificativa da Série A, descendo do terceiro para o quarto posto, com 24 pontos, ficando ao alcance da Roma, de José Mourinho, que na segunda-feira defronta o Verona.

O clube da capital italiana chegou à vantagem por Mattia Zaccagni (1-0), aos 41 minutos, e, depois de ter nos pés do uruguaio Matias Vecino a oportunidade para aumentar, sofreu o empate com um grande golo de António Candreva (1-1), aos 51.

Com o decorrer do jogo acentuou-se a fadiga dos jogadores da Lázio, que na quinta-feira venceram por 2-1 o Midtjyland para a Liga Europa, e disso tirou partido o Salernitana para dar a volta ao marcador pelo argentino Federico Fazio (1-2), aos 68 minutos.

A segunda derrota da Lazio na presente edição do campeonato, a primeira tinha sido com o Nápoles (2-1), na quinta jornada, foi sentenciada como novo golo da equipa visitante, que nunca tinha vencido em Roma, pelo senegalês Boulaye Dia (1-3), aos 76 minutos.

A Lázio, com o guarda-redes português Luís Maximiliano no banco, com os três golos sofridos passa a somar oito e deixou de ser a melhor defesa, que é agora a Juventus (7), e perdeu ainda o sérvio Milinkovic-Savic para o dérbi da próxima jornada com a Roma, de José Mourinho.

O Salernitana, que ainda dispôs de duas oportunidades pelo neerlandês Toni Vilhena para aumentar a vantagem, já perto do final do encontro e no período de descontos, está a fazer uma época tranquila e segue na nona posição, com 16 pontos.

A Lázio caiu para a quarta posição, com 24 pontos, a oito do líder Nápoles, e foi ultrapassada pela Atalanta, equipa que derrotou na última jornada por 2-0, que regressou às vitórias com um triunfo por 2-0 em casa do Empoli, com golos do neerlandês Hans Hateboer, aos 32 minutos, e do nigeriano Ademola Lookman, aos 59.

A Udinese empatou 0-0 em casa do lanterna vermelha Cremonese, numa partida em que o português Beto saiu do banco aos 76 minutos, e caiu do sexto para o oitavo lugar, com 22 pontos, sendo ultrapassada pela Juventus e Inter Milão, que venceram sábado.

A Cremonese alcançou o seu quinto empate em 12 jornadas da liga italiana, sendo a única equipa que ainda não venceu qualquer jogo, e segue na 20.ª e última posição da tabela classificativa, com cinco pontos.

A Fiorentina regressou aos triunfos após um jejum de quatro jogos ao vencer por 2-1 em casa do Spezia, com golos do sérvio Nicola Milenkovic, aos 14 minutos, e do brasileiro Arthur Cabral, aos 90, que tinha saído do banco aos 77.

O Spezia, que terminou o jogo reduzido a 10 unidades por expulsão do grego Dimitrios Nikolaou, aos 82 minutos, ainda chegou a empatar pelo argentino M"Bala Nzola, aos 35, mas não conseguiu evitar a quarta derrota nos últimos cinco jogos da liga.