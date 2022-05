Serie A estreou transmissão de jogos de futebol no metaverso

Adeptos do calcio presentes nas regiões do Médio Oriente e no Norte de África puderam ver o Milan-Fiorentina numa sala virtual, gerada por computador, do organismo europeu

Do estádio para a televisão, da televisão para a realidade virtual: o futebol, neste caso da Serie A, desbravou um novo e supervanguardista espaço digital ao transmitir, pela primeira vez na história, um jogo (o Milan-Fiorientina) através do metaverso.

"Escolhemos ser os primeiros a transmitir um jogo de futebol no metaverso porque acreditamos que a fronteira da inovação tecnológica é extremamente importante para uma liga moderna como a Serie A", disse Luigi De Siervo, CEO da Serie A.

O pioneirismo da Serie A serviu, em exclusivo, adeptos do calcio das regiões do Médio Oriente e do Norte de África, que acederam à sala virtual do organismo situada no metaverso designado "The Nemesis" (de lugares ilimitados) para ver o Milan ante a Fiorentina, interagindo em simultâneo, num ambiente gerado por computador.

"O Médio Oriente e o Norte de África representam uma área estratégica devido à presença dominante da geração Z [nascidos entre a década de 90 e 2010]. Esta é a continuação do caminho que começou com o lançamento das primeiras NFT [token não fungível] e continuou com a construção do Centro Internacional de Radiodifusão em Lissone", explicou De Siervo, sobre o porquê da região escolhida.

A Serie A tornou-se, assim, no primeiro organismo futebolístico a nível mundial a utilizar uma espécie de dimensão paralela, totalmente virtual, que necessita de dispositivos criadores de realidade aumentada, para exibir o seu produto.