Serie A de 2023/2024 sofre mudanças na data devido a Mundial: confira

Devido ao Mundial'2022, que decorre atualmente no Catar, a competição em curso em Itália vai terminar a quatro de junho, duas semanas mais tarde do que no campeonato anterior, no qual a 22 de maio o AC Milan celebrou o título que lhe fugia há 11 anos

A época 2023/24 da Serie A vai começar em 20 de agosto e terminar em 26 de maio de 2024, com 77 dias a separar o arranque da prova do fim da atual temporada.

A época 2023/24 deverá ser a primeira normal desde o início da pandemia da covid-19, já que a presente edição está a ser afetada pelo Mundial.

Em 18 de janeiro de 2023, o campeão AC Milan e o Inter, detentor da Taça, disputam a Supertaça, em Riad, na Arábia Saudita.