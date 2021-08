Serie A: campeão Inter entra a golear em dia com expulsão de português

Redação com Lusa

Campeão italiano bateu o Génova por 4-0. O Verona perdeu por 3-2 frente ao Sassuolo e Miguel Veloso viu o cartão vermelho.

O Inter, campeão da última época, iniciou este sábado o campeonato italiano com uma goleada de 4-0 ao Génova, com dois dos seus reforços, Çalhanoglu e Dzeko em plano de destaque.

Para conforto dos adeptos em San Siro, a goleada foi fácil e permite de alguma forma "esquecer" as saídas de Antonio Conte, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, três dos pilares da vitória na Serie A.

Com um golo e uma assistência cada um, Hakan Çalhanoglu e Edin Dzeko já se evidenciam, numa equipa que parece manter o poder ofensivo bem no alto, agora sob orientação de Simone Inzaghi.

O turco vem do rival Milan e rapidamente começou a render, com o passe para o golo de Milan Skriniar, aos seis minutos. Depois, foi ele mesmo a marcar, aos 14'.

O bósnio, que chega do Roma, enviou uma bola à trave antes de dar a marcar o 3-0 a Arturo Vidal, aos 74' minutos, com Nicolo Barella também no lance. Depois, fechou o marcador, de cabeça, aos 87'.

Com as novas regras de público, já foi possível ter perto de 30 mil adeptos nas bancadas, ou seja, metade da lotação.

No outro jogo já finalizado, o Sassuolo venceu por 3-2 o Verona, no terreno deste. O português Miguel Veloso, médio do Verona, foi expulso aos 45 minutos, depois de ver segundo cartão amarelo.