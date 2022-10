"Seria ótimo se um jogador se assumisse como homossexual durante o Mundial do Catar"

Num país em que a homossexualidade é crime, seria "genial" que um jogador de futebol importante se assumisse como gay aquando da realização do Mundial'2022, defende Gary Lineker.

O antigo futebolista Gary Lineker diz que conhece alguns futebolistas homossexuais e refere que o Mundial'2022 seria uma altura "genial" para que os jogadores assumissem, precisamente por ser um torneio realizado no Catar. Seria uma mensagem forte, acredita o comentador desportivo.

"Seria ótimo se algum deles se assumisse como homossexual durante o Mundial do Catar. Seria genial", apontou o antigo jogador do Barcelona e do Tottenham, entre outros.

"Obviamente, há muitos jogadores que têm de viver uma mentira. Tenho a certeza de que é muito difícil. Pensei sempre que seria muito difícil, a não ser que vivas essa circunstância. Temos visto, até ao momento, que a resposta é incrivelmente positiva", adiantou.

"Se eu fosse empresário de um grande futebolista e se soubesse que ele era gay, dir-lhe-ia 'sê o primeiro'. Porque, como agente, pensando em termos de promoção, o efeito será grande", acrescentou Lineker.

No Catar, país que organiza o Campeonato do Mundo, que inicia a 20 de novembro, a homossexualidade é crime punido com pena de prisão.