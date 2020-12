"Seria incrível se Messi ligasse para o Nápoles e dissesse: 'Estou a caminho'"

Kevin-Prince Boateng, ex-colega de equipa do argentino, lança um "desafio".

A morte de Diego Armando Maradona deixou o mundo do futebol num luto profundo, nomeadamente os clubes nos quais "El Pibe" deixou marca, com natural destaque para Nápoles e Boca Juniors. Por esse motivo, há quem considera que Lionel Messi, astro do Barcelona, poderia dar seguimento ao legado deixado pela lenda argentina no clube italiano.

"O contrato de Messi com o Barcelona vai terminar, o quão incrível seria se ele ligasse para o Nápoles e dissesse: 'Estou a caminho'?", começou por questionar Kevin-Prince Boateng, ex-companheiro de equipa de Messi no Barça, em declarações à ESPN. E prosseguiu:

"Eles [Nápoles] não usam mais o número 10, mas eu adoraria ver Messi a honrar o 10 de Maradona durante um ou dois anos em Nápoles, sem pensar na parte financeira, só com o coração. Seria como um filme", afiançou Boateng, atualmente ao serviço do Monza, da Série B de Itália, onde é companheiro de equipa do português Dany Mota.

A terminar, um alerta a Messi: teria de passar a andar de... helicóptero. "Teria que ir para os treinos de helicóptero, caso contrário as pessoas iriam esmagá-lo de tanta felicidade. Mas essa história, de 'em memória de Maradona vou jogar em Nápoles' seria fantástica para o futebol e para o mundo!", concluiu.