Dimitar Berbatov considera que não faria grande sentido os red devils adquirem um médio defensivo para ser titular quando já têm Casemiro em grande forma.

Dimitar Berbatov, antigo avançado do Manchester United, considerou esta quinta-feira que seria "estranho" se os red devils comprassem Declan Rice no próximo verão, devido a já terem um médio defensivo de créditos firmados e em grande forma, nomeadamente Casemiro.

"Depende tudo do que o treinador quer e de como ele vê a equipa na sua cabeça. Declan e Casemiro jogam na mesma posição, mas a grande diferença entre eles é que um tem 24 anos [Rice] e o outro tem 30. Um está a caminhar lentamente para o fim da carreira e o outro ainda nem chegou ao auge e já está a produzir futebol de grande qualidade", começou por salientar, em declarações ao site de apostas Betfred.

"Claro que os clubes vão perseguir Declan Rice e a principal coisa que ele vai querer no seu novo clube é a promossa de que vai jogar. Se ele for para o Manchester United, ele vai exigir jogar, não vai sentar-se no banco. Ele não irá para o United se acreditar que há a possibilidade de ser suplente de Casemiro. Seria estranho se o Manchester United comprasse Declan Rice, tendo em conta que acabaram de comprar Casemiro ao Real Madrid. A única opção seria jogar com os dois ao mesmo tempo, mas para isso teriam de sacrificar outro médio que joga mais avançado no campo", completou Berbatov.

Formado no West Ham, Rice atravessa a sexta temporada ao serviço da equipa principal dos hammers, atuais 16.ºs classificados da Premier League. Internacional inglês por 42 ocasiões, o médio defensivo tem contrato com o clube até 2024, mas poderá extender esse vínculo por mais 12 meses.

Na presente época, soma um golo e duas assistências em 28 partidas disputadas pelo conjunto londrino, estando avaliado em 80 milhões de euros, de acordo com o portal "Transfermarkt".