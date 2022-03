"Seria bonito se Lionel Messi regressasse ao Barcelona"

Declarações de Jordi Alba, jogador do emblema "blaugrana".

A saída de Lionel Messi do Barcelona para o PSG no mercado de transferências de verão de 2021 ainda dá que falar e Jordi Alba, jogador do emblema "blaugrana", acredita que "seria bonito" se o astro argentino regressasse ao clube.

"Não tenho dúvidas que terá sido muito complicado para ele sair para o PSG depois de uma vida inteira no Barcelona. Para ele e para os adeptos do Barça, mas o futebol é assim", começou por dizer à "Cadena Ser".

"Messi é o jogador com o qual tive o melhor entendimento e seria bonito se ele regressasse. Sofri muito com a sua saída, devido à nossa amizade", concluiu Alba.