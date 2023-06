Sergio Rico saiu do coma: "Eu sabia que ele ia seguir em frente, é um campeão"

Guarda-redes do PSG estava em coma desde o final de maio, quando sofreu um acidente com um cavalo

Sergio Rico, guarda-redes do PSG que estava em coma desde o final de maio, quando sofreu um acidente com um cavalo, saiu do coma e encontra-se agora consciente. Rico tem estado internado na unidade de cuidados intensivos do hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, em estado grave.

"Estamos a dar pequenos passos em frente. A verdade é que vemos um pouco mais de luz. Obrigado ao hospital e ao pessoal médico, estão a ser incríveis. Sim, pouco a pouco eu sabia que ele ia seguir em frente, porque é um campeão", afirmou à saída do hospital Alba Silva, a mulher do guardião.

Segundo a Imprensa espanhola, o guarda-redes terá aberto os olhos e reconhecido alguns dos seus familiares. Ainda de acordo com as mesmas informações, tendo ainda as cordas vocais afetadas, devido à entubação, terá comunicado através de gestos.