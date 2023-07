Sergio Rico perdeu 23 quilos: golpeado por cavalo, ficou a meio centímetro de morrer

Revelados pormenores do estado do espanhol e do que se passou no dia 28 de maio com o guarda-redes do PSG

Sérgio Rico já não corre perigo de vida, após meses internado em cuidados intensivos, após um acidente alegadamente a montar a cavalo.

Agora forma conhecidos mais pormenores, embora se desconheça se o guarda-redes do PSG estava montado num cavalo ou não. Segundo o relatório do acidente, foi "golpeado violentamente na cabeça por um cavalo". "Foi atendido pouco depois, bastante convalido, pelos serviços de emergência", refere o relatório policial.

O relatório médico revela que Sergio Rico "teria morto no instante" se a ferida fosse meio centímetro mais profunda.

Sergio Rico já perdeu 23 quilos desde que foi hospitalizado.