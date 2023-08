Sergio Rico operado a um aneurima cerebral

Guarda-redes de novo no bloco operatório, após o acidente com um cavalo de 28 de maio

Hospitalizado há mais de um mês, Sergio Rico foi de novo operado, desta vez a um aneurisma cerebral.

O guarda-redes do PSG sofreu um acidente com um cavalo há mais de um mês, no dia 28 de maio, correu risco de morte e desde então que está hospitalizado.

A operação durou uma hora e correu satisfatoriamente. Foi precisamente o facto de terem detetado o aneurisma, há uma semana, que impediu que já tivesse alta médica.