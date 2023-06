Sergio Rico mostra "sinais encorajadores", mas continua em estado grave

Guarda-redes espanhol do PSG sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda enquanto montava a cavalo, na semana passada, com o seu estado clínico a ter sido atualizado esta terça-feira por uma fonte do hospital onde continua internado.

Sergio Rico, guarda-redes do PSG, tem mostrado "sinais encorajadores" desde que foi hospitalizado em estado grave, em Sevilha, no dia 28 de maio, na sequência de uma queda enquanto montava a cavalo, que lhe provocou um traumatismo cranioencefálico.

De acordo com uma fonte do Hospital Universitário Virgen Del Rocio, onde o guardião espanhol, de 29 anos, continua internado nos cuidados intensivos, os médicos estão a "retirar-lhe gradualmente os sedativos", de forma a perceberem a sua reação.

"Há sinais encorajadores, mas é preciso manter a cautela", frisou a fonte, já depois de a mulher do jogador, Alba Silva, ter agradecido o apoio que o marido recebeu por parte do PSG na última jornada da Ligue 1, no domingo, em que todos os jogadores vestiram uma camisola com o seu nome, perante vários cartazes com mensagens de força por parte dos adeptos.

"Tenho a certeza de que ele estará muito orgulhoso da sua equipa, do carinho demonstrado pelos seus companheiros de equipa e pelos adeptos que cantaram o seu nome do início ao fim do jogo", escreveu, nas redes sociais.

Na capital francesa desde 2019, Sergio Rico não realizou qualquer jogo pelo PSG na presente época.