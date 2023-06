Sérgio Rico evolui: "Sabe quem somos e comunica connosco. A memória está ótima"

Guarda-redes do PSG evolui favoravelmente, segundo conta a esposa, Alba Silva

Hospitalizado em Sevilha desde dia 28 de maio com um traumatismo cranioencefálico, Sergio Rico continua a melhorar depois de um aparatoso acidente quando andava de cavalo.

"Está a recuperar, com paciência e passo a passo. Comunica connosco e já nos trata pelo nosso nome. Sabe quem somos quando entramos. A memória está ótima", disse a esposa do guarda-redes do PSG, Alba Silva, à Imprensa nas imediações do hospital.

"Espero que saia o mais rápido possível dos cuidados intensivos. Mas os médicos precisam de ter a certeza e ainda não decidiram. Confiamos neles. Com calma", completou Alba Silva.