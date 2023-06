"Sergio Rico? É um momento difícil, os jogadores estão sempre a pedir notícias..."

Guarda-redes do PSG sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda quando montava a cavalo, no domingo, encontrando-se numa Unidade de Cuidados Intensivos em estado grave.

Christophe Galtier, treinador do PSG, revelou esta quinta-feira que não haverão celebrações após o último jogo da época, no sábado, diante do Clermont, devido à apreensão que reina no campeão francês em relação à saúde de Sergio Rico.

O guarda-redes espanhol sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda quando montava a cavalo, no domingo, e encontra-se numa Unidade de Cuidados Intensivos em estado grave, em Sevilha.

Sem novidades quanto ao estado clínico do guardião, o técnico admitiu que a situação gerou um clima pesado no balneário parisiense, mesmo que a equipa técnica tente aligeirar o ambiente nos treinos.

"Não haverá celebrações, foi uma semana muito difícil. Estamos todos afetados, porque passámos da conquista do título francês no sábado para o acordar com mais do que um pouco de dores no domingo de manhã. Tentamos, na medida do possível, distrair-nos com os treinos, que nada tem a ver com a preparação dos jogos. Estamos muito unidos para enviar muitas energias positivas ao Sergio, à sua mãe, à sua mulher e aos seus entes queridos", assumiu, em conferência de imprensa.

"É um momento difícil. Os jogadores estão sempre a pedir notícias, por isso temos de ter esperança, ser positivos e enviar energia ao Sergio, que é um grande homem que está a lutar. Há que acreditar na vida e na medicina. Foi uma semana incrivelmente difícil, passa-se do champanhe de sábado à noite para o que se aprende no domingo de manhã", acrescentou.

Galter informou ainda que o PSG não tem uma homenagem preparada para Sergio Rico, ainda que tenha revelado que o clube, juntamente com os jogadores e os adeptos, vai enviar uma mensagem de apoio ao guarda-redes espanhol, de 29 anos.