Sergio Ramos: "Vejo-me a jogar durante mais quatro ou cinco anos a um nível alto"

Declarações do central espanhol do PSG em entrevista com Ludovic Giuly, antigo jogador de clubes como Lyon, Mónaco, Barcelona, Roma e PSG.

Numa temporada que não está a correr como esperado no PSG, e em entrevista com Ludovic Giuly, antigo jogador de clubes como Lyon, Mónaco, Barcelona, Roma e PSG, Sergio Ramos afirma agora que ainda se vê a jogar durante mais quatro ou cinco anos a alto nível. De recordar que o central espanhol regressou recentemente à competição, dois meses após paragem por lesão.

"Vejo-me a jogar durante mais quatro ou cinco anos a um nível alto e depois outra experiência. Aqui em Paris tenho mais dois anos, tentarei que sejam três, mais um, logo veremos. Enquanto o meu físico se aguentar, penso que tenho a cabeça muito focada. Agora estou muito bem, muito feliz e com vontade de jogar", começou por dizer o internacional espanhol de 36 anos, em entrevista que será emitida no "Prime Video Sport France".

Ramos foi depois questionado sobre se preferia ser o melhor jogador do mundo ou jogar na melhor equipa do mundo. "Prefiro jogar na melhor equipa do mundo, porque no final de contas o futebol é um desporto coletivo e trata-se de ganhar tudo. Prefiro ganhar campeonatos do mundo, Champions...", respondeu o central.

Por fim, Sergio Ramos não conseguiu decidir sobre se desfruta mais ao serviço da seleção ou do clube: "É uma pergunta difícil de responder. O sentimento da tua pátria e do teu país é sempre algo muito grande. O da tua equipa é algo que deves ter. Tens de jogar bem na tua equipa para ires à seleção. Ambos são um sentimento único, mas não posso dizer um, embora com a seleção possas aspirar a ser campeão do mundo."

Sergio Ramos leva sete jogos disputados pelo PSG esta época, a primeira desde que deixou o Real Madrid, num total de 391 minutos. Marcou ainda um golo pelo clube francês.