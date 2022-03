"Sergio Ramos? Vamos esperar, mas não tenho medo de assumir os erros"

Declarações do diretor desportivo do PSG, Leonardo, em longa entrevista concedida ao jornal francês L'Équipe.

Foi boa ideia contratar Sergio Ramos? "Quando o contratámos estava bem fisicamente. Até hoje jogou cinco partidas. Infelizmente, não correu como pensávamos. É difícil para ele e para todos. Mas as nossas informações são claras. No dia em que dissermos que ele não pode jogar mais, ficará claro para todos. Não é esse o caso. Depois, o facto de não jogar dificulta que se torne um líder. Vamos esperar antes de tirar conclusões, a temporada não terminou. Mas não tenho medo de assumir os erros quando os cometo. Nasser dá-me confiança total, permite-me ter uma verdadeira autonomia e, por isso, agradeço-lhe. Trabalhar com este espírito dá realmente vontade de querer trabalhar. Isso é importante. É também por isso que digo que o PSG é um grande clube."

Continuidade de Pochettino e possível chegada de Zidane: "Resta-lhe [a Pochettino] um ano de contrato [termina em junho de 2023]. Sinceramente, nunca pensámos em mudar de treinador. É verdade. Nunca entrámos em contacto com Zidane nem com mais ninguém. Antes de vir para aqui, Pochettino estava entre os cinco melhores treinadores e continua a estar. Podes ver a evolução, apesar de terem acontecido muitas coisas. Vejo-o sempre mais envolvido, porque com o tempo conheces melhor o contexto."

Pochettino está feliz em Paris? "Sim. Acho que pode ter tido momentos de dúvida, mas nunca pediu para se ir embora. Pode ter tido períodos difíceis, em fevereiro ou março houve a covid-19. Depois, durante o verão, houve rumores da sua saída. Disse que nenhum clube falou com ele e que ninguém nos chamou. Não tenho nenhum problema com Pochettino. Somos muito claros, falamos de tudo."