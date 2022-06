Sergio Ramos terá metido uma cunha para tentar ganhar a Bola de Ouro

Conversa com Luis Rubiales, presidente da federação espanhola, foram reveladas e comprometem o central.

O jornal "El Confidencial" voltou a tornar públicas conversas mantidas por Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola, desta vez envolvendo Sergio Ramos. De acordo com o teor das mesmas, o central, então no Real Madrid e agora ao serviço do PSG, terá pedido ao dirigente uma ajuda para vencer a Bola de Ouro em 2020.

"Rubi, boa noite. Espero que te encontres bem, junto da tua família. Sabes que nunca te pedi nada, mas se o faço hoje é porque penso que se trata de um ano especial, pela época que tive. Gostaria que me ajudasses no que puderes, que tocasses em algumas teclas na UEFA e junto dos teus contactos, por causa da Bola de Ouro. Ficar-te-ia agradecido a vida toda, não apenas por mim, mas também porque acho que o futebol espanhol merece. Um abraço", terá escrito o internacional espanhol no WhatsApp.

A resposta terá sido a seguinte: "Olá Sergio. Antes de mais parabéns, acho que é um bom ano para o conseguires. Oxalá consigam fazer uma magnífica final na Champions. Não depende de mim a questão da Bola de Ouro, mas no que puder ajudar, conta comigo. Um grande abraço".

A troca de mensagens teve continuidade, com Ramos a lembrar o prémio The Best, entregue pela FIFA. "Sei que não depende de ti, mas as relações são a chave. O Infantino dá o The Best, que também é super-importante, seria do c... Enfim, conto com a tua ajuda. Mando-te um abraço e encontramo-nos quando quiseres para jantar."

Lionel Messi, recorde-se, venceu a Bola de Ouro em 2021. Em 2020 não foi entregue devido à pandemia de covid-19.