Sergio Ramos (à direita), central do PSG

Declarações de Guti, antigo jogador do Real Madrid, no programa "El Chiringuito".

Guti, antigo jogador do Real Madrid, falou sobre a decisão de Sergio Ramos rumar ao PSG no mercado de transferências de verão de 2021, deixando o Real Madrid após 16 anos. Em declarações no programa "El Chiringuito", o antigo internacional espanhol considerou que o central está arrependido.

"[Sergio] Ramos sabe que cometeu um erro, não pelo que está a acontecer em Paris e não pelo contrato que tem, que é maravilhoso depois de o Real Madrid lhe fechar a porta. Ele estica-se a pensar que Florentino [Pérez, presidente do Real Madrid] vai fazer o que ele quer e não se apercebe que, para Florentino, o Real Madrid está acima de todos", começou por dizer.

"Quando ele [Florentino Pérez] diz que quando se chega a uma certa idade se renova por um ano, acontece com Sergio e com todos. Foi isso que ele não compreendeu, que não era apenas para ele. Nesse sentido acho que se está a arrepender, era uma lenda e podia acabar a sua carreira no Real Madrid. Não aproveitou, saiu pela porta de trás depois de tantos anos e de tanto que o Real Madrid gosta dele, acho que é uma má despedida para ele", acrescentou, antes de concluir:

"Mas há que tomar decisões, e dentro dessas tomadas de decisão há algumas que saem bem e outras que saem mal."