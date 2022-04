Sergio Ramos quer continuar no PSG, mas a vontade do clube será outra

Sergio ramos, central do PSG

Imprensa francesa escreve que o central tem abertas as portas de saída.

A temporada de Sérgio Ramos, em boa parte prejudicada por problemas físicos, está longe de ser a melhor e em França surge a garantia de que o central tem abertas as portas de saída do PSG. Segundo escreve o "Le Parisien", o central internacional espanhol tem a vontade de permanecer em Paris, mas esse não é o desejo do clube.

A questão física será o ponto que mais preocupa o PSG, anda que recentemente o defesa tenha manifestado a disponibilidade para se manter ao mais alto nível nos próximos quatro/cinco anos.

Sergio Ramos, 36 anos, leva apenas oito jogos realizados em 2021/22, com um golo marcado. Não chegou, sequer, a estrear-se na Champions com o PSG. O contrato que liga as duas partes é válido até 2023.