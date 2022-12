"Sergio Ramos? Não me cabe a mim esse debate, não era o selecionador"

Declarações de Luis de la Fuente, novo selecionador espanhol, em conferência de imprensa.

Qual a equipa que mais apreciou até agora no Mundial'2022? "Gostei bastante da Alemanha, França e Marrocos. Não existe uma equipa perfeita, mas tiraria nuances e virtudes de cada uma delas para melhorar, fazer transições mais rápidas e ter mais posições de finalização. Prefiro as facetas que nos tornem melhores diariamente e que possam servir perfeitamente o nosso modelo de jogo".

Luis Enrique deveria ter levado Sergio Ramos para o Catar? "Eu não era o selecionador, pelo que não me cabe a mim esse debate de se era melhor ter levado Sergio Ramos ou outro jogador. Os jogos contra Noruega e Suécia são os que estão mais perto e tenho muita ambição para o futuro e presente da seleção. A minha obrigação é pensar que podemos ser campeões de tudo, é para isso que estou aqui".

Objetivo de unir a Espanha: "Todos temos a nossa personalidade, mas quero implementar uma relação de proximidade [com os adeptos]. Não quero que haja 48 milhões de selecionadores na Espanha, quero que sejam 48 milhões de jogadores e que todos sejamos uma equipa. Quero recuperar a ligação e o sentimento de 2010, o cantar: 'Eu sou espanhol, espanhol, é isso que quero ser'".

Sergio Busquets: "Fico satisfeito que Busquets queira continuar [na seleção], é a história do futebol. Ele não pertence ao passado, está no presente e no futuro porque acredito que ainda tem muito para dar ao futebol espanhol".