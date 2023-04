Sergio Ramos mostra ameaças no Twitter e sugere mudanças a Elon Musk

O defesa do PSG criticou a estratégia do dono da rede social e sugeriu o que gostava de ver alterado

Sergio Ramos e a sua família têm sido alvo de ameaças nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, e esta sexta-feira decidiu mostrar alguns exemplos, citando Elon Musk, dono da plataforma, com críticas e sugestões.

"Eliminar os selos azuis [de verificação de personalidades e empresas], forçar pagamentos e ganhar dinheiro é uma estratégia. Eliminar o ódio, promover o respeito e fazer do Twitter um lugar melhor poderia ser outra. Estou apenas a dizer...", escreveu Sergio Ramos a acompanhar a publicação das mensagens com ameaças que tem recebido.

Veja as ameças que o atleta publicou:

@elonmusk, eliminating blue badges, forcing payments and making money is one strategy. Eliminating hatred, promoting respect and making @twitter a better place could be another one. Just saying... pic.twitter.com/0l7cWsPi9t - Sergio Ramos (@SergioRamos) April 21, 2023