Sergio Ramos: "Messi no Real Madrid? Prepararia a minha casa para ele"

Sergio Ramos diz que o Real Madrid tem sofrido muito com a proeza de Messi e garante que gostava de ter o argentino como companheiro de equipa.

Leo Messi é a maior estrela do Barcelona, grande rival do Real Madrid, e poderia pensar-se que Sergio Ramos, figura dos merengues, pudesse odiar a hipótese de o argentino se mudar para a capital espanhola. Mas não é assim. O central diz que seria um gosto partilhar um balneário com o argentino, até porque nos últimos anos os blancos têm sofrido muito com La Pulga.

"Messi no Real Madrid? Sofremos com ele nos melhores anos da carreira e se não o tivéssemos pela frente, seria uma alegria. Prepararia a minha casa para ele, se fosse preciso", atirou Sergio Ramos numa conversa com o streamer Ibai Llanos.