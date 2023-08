Sergio Ramos mais perto do Galatasaray

Jogador chegou a conversar também com o rival Besiktas

Um dia depois de o Besiktas revelar que não chegou a acordo financeiro com Sergio Ramos (nem com Talisca), em Espanha é notícia que o experiente defesa-central está a caminho do rival de Istambul, o Galatasaray.

O jogador está sem clube, após finalizar a ligação ao PSG, e já descartou ir para o México, tendo sondagems da MLS e da Arábia Saudita.

As negociações com o Galatasaray, segundo o AS, intensificaram-se nos últimos dias e Sergio Ramos pode ser anunciado em breve.

Ramos queria acabar a carreira no Sevilha, mas o clube fechou-lhe a porta do regresso.