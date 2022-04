Sergio Ramos: "Estou ansioso por voltar a jogar e mostrar todo o futebol que me resta"

Declarações de Sergio Ramos, que viveu uma temporada complicada em Paris, ​​​​​​​à PSG TV.

Vontade de voltar a mostrar o nível que tem: "Passei pouco tempo no campo com a camisola do PSG e todo o meu potencial futebolístico não foi produzido. Estou ansioso por voltar a jogar e mostrar todo o futebol que me resta com a minha nova equipa. Quando se está no seu melhor e pronto para ajudar a equipa, é a maior alegria que se pode ter. Tive alguns momentos maravilhosos, por exemplo com Thilo Kehrer, que é um grande amigo, e com Keylor [Navas], que é meu irmão e é como alguém da família. Já tínhamos uma grande relação no Real Madrid e com ele a adaptação foi mais fácil"

Família: "Foi um grande passo na minha vida, tanto a nível profissional como pessoal. Foi uma aventura em que se mostra que a família está sempre presente, tanto nos bons como nos maus momentos. Desistiram de viver as suas vidas."

O mais importante num jogador de futebol: "Penso que a humildade é sempre importante, mas, neste momento, o nível está cada vez mais complicado. Penso que no passado, o talento se impunha ao físico, e hoje em dia 80 por cento é físico e 20 por cento é talento. É necessário um nível físico muito mais elevado agora do que antes. Se juntarmos a esse trabalho árduo, constância e perseverança... Lutar por um sonho está ao alcance de todos, mas é preciso pôr de lado outras coisas. Todos nós temos a oportunidade de lutar por um sonho."