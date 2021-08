Sergio Ramos e o pedido de "socorro" a Ancelotti para seguir no Real Madrid

De acordo com o jornal "Marca", o defesa tentou como última instância convencer o treinador a ajudá-lo.

Quando parecia que já não havia mais alternativas para permanecer no Real Madrid, equipa que defendeu por 16 anos, o defesa Sergio Ramos não hesitou em procurar um último apelo: o treinador Carlos Ancelotti. A esta altura, como todos sabem, não adiantou. O jornal espanhol "Marca" revelou este sábado todas as tentativas do antigo internacional espanhol para continuar na equipa.

De acordo com a mesma fonte, quando já não via mais horizonte e já em despedida dos ex-companheiros, o ex-capitão merengue ligou pessoalmente para Carlo Ancelotti, no dia da sua apresentação como treinador do clube, para ajudá-lo a convencer o presidente Florentino Pérez.

Após cinco meses de tensão e negociações, Ramos queria continuar, mas o assunto escapou ao técnico, que gostaria de ter seguido com o agora jogador do PSG. Porém, Florentino Pérez já estava decidido. O "Marca" também recordou que o pedido de ajuda aos amigos do futebol como última instância para trocar ou permanecer no clube é comum no futebol e citou os exemplos de Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi.

Depois de, em 2005, ter trocado o Sevilha pelo colosso mundial, Sergio Ramos somou um total de 671 jogos pelo Real Madrid, 101 golos marcados e 22 troféus conquistados.