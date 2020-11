Sergio Ramos como Ronaldo: há um limite, até para o Real Madrid

Contrato do capitão "merengue" termina no final da época e o PSG surge como principal interessado.

Ainda estamos em novembro e a época ainda não chegou a meio, mas há uma situação no Real Madrid que está a centrar holofotes e promete dar (e muito) que falar nos próximos tempos: o contrato de Sergio Ramos expira no final da temporada e o Paris Saint-Germain surge como um dos principais interessados no central.

O Real Madrid, por sua vez, está... tranquilo. De acordo com a edição desta quarta-feira do diário As, o clube campeão espanhol frisa que a relação entre o capitão de equipa dos "merengues" e o presidente, Florentino Pérez, "é magnífica", com uma fonte ligada ao Real a assegurar que os madrilenos pretendem manter o experiente jogador na equipa.

"A saída [de Ramos] não é algo que o Real deseja, querem continuar a contar com Ramos no plantel, mas, aconteça o que acontecer, é certo que o desfecho será positivo para ambas as partes", assegura a referida fonte, citada pela publicação espanhola.

Há algo que é dado como certo nos corredores do Santiago Bernabéu: o clube não vai entrar em qualquer tipo de loucuras por Sergio Ramos. Nem o todo-poderoso Real Madrid é imune às quebras financeiras causadas pela pandemia de covid-19 e, por esse motivo, a prioridade passa por assegurar a viabilidade económica da instituição. Por esse motivo, acrescenta o As, a postura de Florentino para com o atleta será a mesma que foi aplicada com Cristiano Ronaldo em 2018, quando o astro português rumou à Juventus. Ramos terá a oportunidade de se manter ao serviço do Real, mas "se a oportunidade surgir e apresentar uma oferta irrecusável para alguém com 35 anos, é compreensível que olhe pelo bem da sua família", assevera a fonte ligada aos "merengues".

A cifra de 20 milhões de euros limpos por temporada que terá sido oferecida pelo PSG, segundo a imprensa internacional é, por esta altura, "inalcançável" para os cofres "madridistas".

Sergio Ramos chegou ao Real Madrid em 2005, proveniente do Sevilha, e não demorou a afirmar-se como indiscutível: a cumprir a 16.ª época na capital espanhola, soma 660 jogos oficiais pelo clube do Bernabéu e tornou-se recentemente no jogador europeu mais internacional de sempre, no caso pela seleção de Espanha.