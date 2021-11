Sergio Ramos começa a ver uma luz ao fundo do túnel no PSG

Central treinou esta terça-feira, segunda a imprensa francesa.

A contas com problemas físicos que o impediram de se estrear, até ao momento, com a camisola do PSG, Sergio Ramos parece ver agora uma luz ao fundo do túnel. De acordo com o "Le Parisien", o central espanhol participou esta terça-feira no treino do clube francês, juntamente com os jogadores que não foram chamados para os compromissos internacionais.

A publicação refere que o defesa vai agora intensificar as sessões, de modo a estar o mais rapidamente possível à disposição do treinador Mauricio Pochettino.

Aos 35 anos, Sergio Ramos chegou a Paris após 16 temporadas no Real Madrid. Estrela do futebol espanhol, teve a chegada rodeada de muita expectativa, mas até agora não conseguiu reunir as condições físicas ideais.