Sergio Ramos é um jogador livre no mercado e tem uma porta aberta

Sergio Ramos, central do PSG

Defesa espanhol terminou a ligação ao PSG e é apontado ao Boca Juniors.

Sergio Ramos demora a encontrar clube para prosseguir a carreira e da Argentina chegam ecos do interesse do Boca Juniors na contratação do central espanhol.

Após ganhar tudo o que havia para ganhar pela Espanha e pelo Real Madrid, Ramos passou ainda pelo PSG e, neste momento, é um jogador livre após terminar a ligação aos franceses.

Segundo o jornalista Damián Villagra, da TyC Sports, depois de contratar Cavani, o Boca pondera oferecer um contrato de 18 meses a Sergio Ramos. O elevado salário é, para já, um entrave.