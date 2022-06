Sergio Ramos ainda sonha com o quinto Mundial da carreira

Imprensa espanhola garante que o central vai tentar convencer Luis Enrique a trazê-lo para o Catar

Sergio Ramos teve uma época de estreia bastante desapontante no PSG, com apenas 13 jogos disputados, seis deles a titular e nenhum na Liga dos Campeões. Apesar disso, o central de 36 ainda acredita que pode marcar presença no Mundial do Catar, de acordo com o jornal Marca.

Escreve a fonte que o veterano espanhol, muito afetado por problemas físicos esta temporada, está confiante de que pode dar seguimento a esta reta final de época, onde somou alguns jogos a titular e afirmar-se como indiscutível em Paris em 2022/23, recuperando a confiança do selecionador espanhol, Luis Enrique.

A última vez que Sergio Ramos representou La Roja foi no dia 31 de março de 2021, num jogo com o Kosovo, em que atuou quatro minutos.

O central soma 23 golos em 180 internacionalizações pela Espanha, tendo participado em quatro Mundiais na carreira (2006, 2010, 2014 e 2018).