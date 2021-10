Sergio Ramos ainda não se estreou e a aventura no PSG não está fácil

Clube francês espera que o defesa espanhol regresse daqui a uma semana.

Sergio Ramos ainda não tem data para se estrear com a camisola do PSG. Mais do que isso, ainda nem sequer começou a treinar junto com os demais companheiros de equipa. Mais uma vez, esta terça-feira, o internacional espanhol treinou individualmente, apesar dos relatos de que voltaria aos trabalhos normalmente.

Em agosto, o jogador de 35 anos sofreu uma lesão no joelho que o manteve afastado até hoje. O último jogo foi a dia 5 de maio com o Chelsea. "O regresso aos treinos com o grupo pode ser considerado na próxima semana", afirmou o PSG em comunicado oficial.

Aos 35 anos, Sergio Ramos chegou ao clube francês após 16 temporadas no Real Madrid. Estrela do futebol espanhol, teve a chegada rodeada de muita expectativa, mas até agora não conseguiu reunir as condições físicas ideais.

Outra ausência no clube foi Marco Verratti.. O médio italiano sofreu uma lesão muscular no último domingo com o Marselha. De acordo com o boletim clínico do clube, vai ficar de fora durante por um mês, pelo menos.